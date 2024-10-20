Бердянск, Запорожская область, 20 октября, 2024, 09:25 — ИА Регнум. В городе Бердянске в Запорожской области прогремел мощный взрыв, сообщил 20 октября глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

Сергей Батурин/РИА Новости

«В отдельных районах города — главных морских ворот Запорожской области — был слышен громкий взрыв», — написал Рогов в своём Telegram-канале.

Он отметил, что сработала российская система противовоздушной обороны, предположительно, по украинскому беспилотнику.

Как сообщало ИА Регнум, за ночь над территорией России силы ПВО уничтожили 110 украинских беспилотников. В Курской области было сбито 43, в Липецкой — 27, в Орловской — восемь и столько же — в Нижегородской области. В Белгородской области сбили семь БПЛА, в Брянской — шесть и в Подмосковье — один дрон ВСУ.