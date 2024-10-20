Москва, 20 октября, 2024, 09:16 — ИА Регнум. Индексация пенсий в России с 1 января 2025 года на 7,3% будет позитивным фактором для пенсионеров, однако может привести к ускорению темпов инфляции. Такое мнение 20 октября высказал доцент кафедры логистики Финансового университета при правительстве РФ Александр Арский.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

В беседе с агентством «Прайм» он напомнил, что первоначально пенсии планировали проиндексировать в феврале и апреле, однако затем было принято решение об индексации их с 1 января на 7,3%, что покроет официальный уровень инфляции.

По словам экономиста, российское правительство таким образом ищет баланс между реальными доходами граждан и уровнем инфляции.

«Объём денежных средств, выделяемый на социальные выплаты, огромен. Из этого следует, что увеличение этого объёма даже на 4–5% станет нагрузкой на бюджет», — пояснил Арский.

Экономист отметил, что повышение пенсий приведёт к увеличению доходов населения, из-за чего представители торговли увеличат цены и на продукты питания, и на медикаменты.

«При низкой социальной ответственности розничной торговли и сетей, обусловленной мораторием на проверки бизнеса, «заработать на моменте» постараются все», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что пенсии работающим пенсионерам повысят с января 2025 года на 7,3%. По его словам, в проекте госбюджета на ближайшие три года правительство учло все социальные обязательства.

Мэр Москвы Сергей Собянин 11 октября сообщил, что в столице минимальный размер пенсии с городской доплатой вырастет до 25 850 рублей в 2025 году. По его словам, такую доплату получают около двух миллионов столичных пенсионеров.