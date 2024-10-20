Москва, 20 октября, 2024, 08:49 — ИА Регнум. Предприниматель Валентин Демчук подал иск в суд на сумму более $500 тыс. к бизнесмену Арсению Шульгину, который является сыном певицы Валерии. Об этом 20 октября говорится в материалах искового заявления.

В документе, выдержку из которых приводит ТАСС, Демчук просит суд взыскать с ответчика по договору займа свыше $587 тыс.

В Тверском суде Москвы подтвердили, что иск приняли к производству 7 июня и сейчас продолжается его рассмотрение, которое пока отложено до конца ноября. При этом сумма исковых требований несколько раз изменялась.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября газета The Daily Mail написала, что крупный британский собственник недвижимости Питер Андреевич 20 лет назад переоформил всё имущество на свою невесту Магали Монтрей и после развода с женой лишился его. Все попытки мужчины отсудить своё имущество у бывшей супруги оказались неудачными.

Принадлежащая одному из сооснователей «Вайлдберриз» Владиславу Бакальчуку компания «ВБ Девелопмент» 14 октября подала иск в арбитражный суд Московской области о взыскании с него 37,1 млрд рублей. На тот момент иск ещё не приняли к производству.