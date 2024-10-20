Ухта, Коми, 20 октября, 2024, 08:33 — ИА Регнум. В Ухте рабочих нефтешахты №2 «Яреганефть» в посёлке Первомайском подняли на поверхность после срабатывания датчика задымления, сообщили 20 октября в пресс-службе управления МЧС по Коми.

МЧС Республики Коми

Данные о задымлении поступили накануне, 19 октября, в 18:20 мск. В это время под землёй находились 29 человек.

Всех горняков вывели на поверхность. Работы на месте проводят отделения военизированного горноспасательного отряда Печорского бассейна МЧС РФ. В районе шахты развернули командный пункт ликвидации аварийной ситуации.

К работам привлечено 43 человека, задействовано девять единиц техники. По предварительной информации, никто не пострадал.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября на руднике в Камчатском крае погибли трое рабочих. Их тела подняли на поверхность. СК РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Генеральный директор АО «Быстринская горная компания» Александр Денебаев 18 октября заявил, что обрушения породы в штреке №3 не было. Что послужило причиной гибели людей, пока неизвестно.