Лондон, 20 октября, 2024, 08:17 — ИА Регнум. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен собирается устроить переворот в Евросоюзе, чтобы превратить его в наднациональный авторитарный властный орган. Такое мнение высказал колумнист британского портала UnHerd Томас Фази.

Jean-Francois Badias/AP/TASS Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

«Поставив лоялистов на стратегические роли, маргинализировав критиков и создав сложную сеть зависимостей и пересекающихся обязанностей, которые не позволяют ни одному человеку получить чрезмерное влияние, председатель Еврокомиссии подготовила почву для беспрецедентного наднационального «захвата власти», — говорится в его материале от 14 октября.

По словам Фази, такие вещи наблюдаются в ЕС уже в течение 15 лет, и ранее ЕК использовала «перманентный кризис» в Европе, включая конфронтацию с Россией, для усиления своего влияния. Так, Фон дер Ляйен использовала кризис на Украине, чтобы усилить исполнительные полномочия Еврокомиссии, и это способствовало фактической «наднационализации» внешней политики ЕС и её подчинению стратегии США и НАТО.

При этом выдвижение на ключевые посты в оборонной и внешнеполитической сферах представителей стран Прибалтики является сигналом НАТО о приверженности ЕС антироссийской политике, отметил автор.

Он указал на то, что фон дер Ляйен также собирается радикальным способом реформировать бюджетную систему ЕС путём её централизации. В рамках этого планируется создать единый национальный фонд для каждой страны — члена сообщества, что даст главе ЕК возможность оказывать давление на неугодные государства перекрытием финансовых потоков.

Переизбрание фон дер Ляйен на пост председателя ЕК приблизит ЕС к наиболее зловещей и беспокойной фазе его существования, заключил автор.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября глава ЕК заявила, что лидеры стран ЕС обсуждают временные меры, которые могут принять граничащие с Россией и Белоруссией страны для охраны своих границ. Таким образом Евросовет выразил солидарность с Польшей, заявившей об обеспокоенности безопасностью границ и планирующей временно приостановить приём заявлений о предоставлении убежища для мигрантов.

Фон дер Ляйен 9 октября возмутилась по поводу того, что власти Венгрии «приглашают» граждан России в ЕС без проведения дополнительных проверок безопасности при выдаче виз. По её утверждению, безопасности объединения якобы угрожает не проблема нелегальных мигрантов, о которой говорил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, а подобные «приглашения» россиян.