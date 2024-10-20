Штат Пенсильвания, США, 20 октября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Одним из требований властей Соединённых Штатов Америки к американской компании SpaceX для выдачи разрешения на полёт космического корабля Starship было проведение исследования вероятности падения ракеты на акул и китов в океане. Об этом 19 октября сообщил гендиректор компании Илон Маск в ходе выступления в Пенсильвании на мероприятии, организованном в рамках предвыборной кампании кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа.

Eric Gay/AP/TASS

«SpaceX пришлось проводить расследование, чтобы выяснить, может ли Starship упасть на акулу. Я им сказал, что океан довольно большой и в нём много акул. Это не невозможно, но очень маловероятно», — рассказал Маск.

При этом он отметил, что компания запросила данные об акулах для проведения такого исследования, на что получила отказ из-за «недоверия», в связи с чем сложилось «затруднительное положение».

«Я подумал, что это какой-то комедийный сюжет… Знаете, с акулами всё будет в порядке», — сообщил предприниматель.

По словам Маска, после этого американские регуляторы попросили провести подобное исследование, но только относительно китов. Он отметил, что такое развитие событий маловероятно и скорее походит на «китовую версию» фильма «Пункт назначения».

«Это продолжалось и продолжалось. Они спросили, нарушится ли у китов слух, если ракета уйдёт под воду и взорвётся. Честно», — добавил Маск.

Илон Маск подчеркнул, что у американских регуляторов возникали и другие необычные вопросы.

Как передавало ИА Регнум, 19 октября Дональд Трамп в ходе предвыборного митинга в Латробе в Пенсильвании рассказал, что был очень впечатлён, когда принадлежащей Маску компании SpaceX первой в мире удалось осуществить контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy. По его словам, в разговоре с предпринимателем тот заверил его, что никто не способен сегодня повторить подобное, а SpaceX опережает мировую космическую отрасль на десять лет.