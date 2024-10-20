Дзержинск, Нижегородская область, 20 октября, 2024, 07:36 — ИА Регнум. Беспилотные летательные аппараты в ночью на 20 октября атаковали территорию промышленной зоны в Дзержинске Нижегородской области, пострадали четыре человека. Об этом в воскресенье сообщил глава региона Глеб Никитин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Ночью средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора Нижегородской области.

По предварительным данным, в результате атаки беспилотников четыре сотрудника пожарной части, расположенной на территории объекта, получили лёгкие осколочные ранения. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой, добавил Никитин.

Он также уточнил, на месте падения фрагментов уничтоженных и подавленных БПЛА работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 20 октября российские силы ПВО обезвредили над территорией семи регионов РФ в общей сложности 110 беспилотных летательных аппаратов украинских войск. По данным Министерства обороны, 43 дрона уничтожено над территорией Курской области, 27 — в Липецкой области, 18 — в Орловской, восемь — в Нижегородской, семь — в Белгородской, шесть — в Брянской области и один — в небе над Московской областью.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, летевший в сторону столицы БПЛА уничтожен силами ПВО в Раменском городском округе. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано.