Новый, 969-й день специальной военной операции (СВО) на Украине, ознаменован массированной атакой украинскими беспилотниками российских территорий. Всего в ночь на 20 октября силы ПВО ВС РФ уничтожили 110 вражеских дронов, информирует Минобороны. Больше всего беспилотных летательных аппаратов было сбито над Курской областью — 43. Ещё 27 уничтожили над Липецкой, 18 — в Орловской, восемь — в Нижегородской, семь — в Белгородской, шесть — в Брянской, а один сбили над Подмосковьем.

Иван Шилов ИА REGNUM Беспилотники

В Нижегородской области обломки украинских дронов упали на территории дзержинской промзоны. По предварительным данным губернатора Глеба Никитина, лёгкие осколочные ранения получили четверо сотрудников пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, им оказана необходимая медицинская помощь, все отпущены домой.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявлял об отсутствии пострадавших и разрушений.

Несколько раз за ночь красный уровень атаки «Угроза атаки БПЛА» вводился в Липецкой области. По словам губернатора региона Игоря Артамонова, несколько фрагментов подавленного беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Советском округе. На момент написания новости стало известно, что возгорания, возникшие на земле после падения беспилотников, оперативно потушены. В Telegram-канале Артамонов призвал граждан не публиковать фото и видео о последствиях атак беспилотников или их пролётов, поскольку это помогает противнику корректировать направление и точность.

Об отражении атаки БПЛА, летевшего на Москву, в Раменском городском округе заявил столичный мэр Сергей Собянин. По предварительным данным, разрушений и пострадавших нет, отметил столичный градоначальник.

Вновь целью вражеских атак стала Орловская область. Губернатор Андрей Клычков поблагодарил силы ПВО за надёжную работу.

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