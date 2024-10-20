Москва, 20 октября, 2024, 07:09 — ИА Регнум. Видеозапись с рассказом военного радиотелефониста с позывным Ампер, который служит в зоне проведения специальной военной операции, обнародовало Министерство обороны России.

Министерство обороны России. Кадр из видео Радиотелефонист с позывным Ампер

Ведомство опубликовало ролик в своём Telegram-канале. Боец отметил, что попал на службу в 2022 году после объявления частичной мобилизации. Недавно он подписал контракт.

Ампер также уточнил, что его отец участвовал в боевых действиях в Афганистане в 1980-х годах. Военнослужащий рассказал, что до мобилизации работал с IP-телефонией и электричеством.

«Когда был дома, я работал с IP-телефонией и электричеством. После того как я показал свои знания, меня определили сюда», — сказал он.

Ампер добавил, что перед тем, как приступить в выполнению обязанностей, он прошёл соответствующее обучение. На передовой он также может выполнять функции электрика.

20 октября в России отмечается День военного связиста. Как сообщало ИА Регнум, министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооружённых сил РФ с этим праздником. Глава ведомства выразил особые слова благодарности учёным, конструкторам, специалистам промышленных предприятий, техникам и инженерам.