Вашингтон, 20 октября, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Российские танки Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв» попали в пятёрку лучших бронированных боевых машин в мире по версии американского издания The National Interest. Соответствующий материал опубликован 19 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Т-14 «Армата»

«Сегодня эти пять танков действительно считаются самыми лучшими современными основными боевыми танками, находящимися на вооружении», — говорится в материале.

Среди преимуществ танка Т-14 «Армата», разработанного «Уралвагонзаводом», авторы отмечают необитаемую башню с дистанционно управляемым 125-миллиметровым гладкоствольным орудием с автоматизированной перезарядкой. Относительно небольшие габариты танка позволяют снизить вероятность попадания при огне противника, что повышает безопасность экипажа. Главной же проблемой инновационного Т-14 считается его дороговизна.

Модернизированный танк Т-90М «Прорыв», несмотря на то, что его конфигурация аналогична предыдущим моделям, отличается повышенной защитой, мобильностью и огневой мощью. Боевая машина оснащена принципиально новой башней, мощным двигателем, 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой 2А46М и модульным комплексом динамической защиты «Реликт».

Также в пятёрку лучших танков попали американский M1A2 Abrams, южнокорейский K2 «Чёрная пантера» четвёртого поколения и израильский танк серии Merkava, последняя версия которого поступила на вооружение в 2023 году.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель The National Interest Брэндон Вайчерт отмечал, что модернизированный российскими конструкторами танк Т-72Б3М по опыту специальной военной операции показал несостоятельность выбранного Западом подхода к разработке боевых машин. Отмечалось, что при учёте всех усовершенствований боевая машина показала высокую эффективность в условиях реальных боевых действий и оказалась дешевле в массовом производстве, чем Т-90 «Владимир», ставший в первом десятилетии XXI века самым продаваемым основным танком в мире.

В марте генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов подтвердил, что танк Т-14 «Армата» стоит на вооружении российской армии. По его словам, «Армата» по функционалу намного превосходит существующие танки, но высокая стоимость боевой машины пока не позволяет применять её в боевых действиях.