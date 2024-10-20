Штат Джорджия, США, 20 октября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Как минимум семь человек погибли в результате обрушения трапа у пирса в американском штате Джорджия. Об этом 19 октября сообщает NBC News.

Иван Шилов ИА Регнум

Трагедия произошла 19 октября около 16:30 по местному времени (23:30 мск) на острове Сапело. В момент обрушения трапа у пирса Марш в воде оказались около 20 человек. Семь человек признаны погибшими, количество пострадавших остаётся неизвестным.

На место ЧП направлены лодки, оснащённые гидролокаторами бокового обзора, и вертолёты для поисково-спасательных операций. Причины происшествия выясняются, власти ведут расследование.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 13 октября во время финального дня съёмок фильма «Василий Тёркин» режиссёра Карена Геворкяна в Ленинградской области под актёрами рухнул пол. Изначально было заявлено о семи пострадавших, затем их количество увеличилось до 23 человек. По факту инцидента организовали проверку.