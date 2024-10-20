Брянск, 20 октября, 2024, 05:54 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили ещё два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над территорией Брянской области, написал 20 октября глава региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник ВСУ

Он уточнил в своём Telegram-канале, что их засекли и обезвредили с помощью средств противовоздушной обороны (ПВО).

«Ещё два вражеских БПЛА самолётного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью», — сообщил губернатор.

По данным Богомаза, пострадавших и разрушений нет. Он добавил, что на месте падения обломков дронов работают оперативные и экстренные службы.

Как сообщало ИА Регнум, поздно вечером 19 октября губернатор Брянской области проинформировал, что в небе над регионом силы ПВО обезвредили три беспилотника ВСУ. После он написал о ещё двух дронах, сбитых российскими военными над территорией области.

Днём 19 октября при отражении очередной атаки БПЛА в Брянской области один из беспилотников врезался в нежилое здание. По словам Богомаза, благодаря слаженной работе оперативных служб удалось не допустить возникновения возгорания.