Штат Пенсильвания, США, 20 октября, 2024, 05:34 — ИА Регнум. Американский предприниматель Илон Маск считает, что технологии компании SpaceX опережают мировую космическую отрасль на десять лет. С таким заявлением кандидат в президенты США от Республиканский партии Дональд Трамп выступил 19 октября на предвыборном митинге в Латробе, штат Пенсильвания.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп рассказал, что был очень впечатлён, когда принадлежащей Маску компании SpaceX первой в мире удалось осуществить контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy.

«Я позвонил ему и спросил, может ли кто-то повторить это… Он сказал, что все отстают (от SpaceX. — Прим. ред.) на десять лет», — заявил политик-республиканец.

По словам Трампа, Маск заверил его, что осуществить подобное на данный момент не могут ни Соединённые Штаты, ни Россия или Китай.

Как передавало ИА Регнум, 13 октября SpaceX впервые осуществила контролируемую обратную посадку первой ступени ракеты-носителя Super Heavy на платформу Mechazilla стартового комплекса, расположенного на юго-востоке штата Техас. Обратная посадка ракеты-носителя прошла в рамках пятого испытательного полёта корабля Starship на орбиту. Согласно заявлению компании, Super Heavy — самая мощная из когда-либо созданных.