Штат Миссисипи, США, 20 октября, 2024, 04:49 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, ещё восемь пострадали в результате стрельбы неизвестных по толпе из нескольких сотен человек, праздновавших победу команды бывших выпускников школы в футбольном матче в американском штате Миссисипи. Об этом 19 октября сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

Инцидент произошёл рано утром 19 октября в нескольких километрах от города Лексингтона в округе Холмс. По предварительной информации, двое неизвестных открыли стрельбу по толпе, в которой находилось от 200 до 300 человек. Собравшиеся праздновали победу школьной команды выпускников в футбольном матче. Мероприятие проходило на открытой площадке спустя несколько часов после окончания игры.

Как рассказал местный шериф Вилли Марч, стрельбе предшествовала драка между некоторыми мужчинами на праздновании, причины конфликта неизвестны. При звуках выстрелов люди испугались, начали разбегаться, возникла давка, не позволявшая быстро покинуть место стрельбы. В результате происшествия погибли три человека, двум из них было по 19 лет, третьему исполнилось 25 лет.

Восьмерых пострадавших доставили по воздуху в ближайшие больницы. Стрелявшие разыскиваются, начато расследование, устанавливаются обстоятельства трагедии.

Как пояснил неназванный представитель Бюро расследований Миссисипи, мотивы стрелявших остаются неизвестными. Отмечается, что в округе Холмс участились случаи стрельбы, при этом местный шериф усомнился, что молодые люди могут конфликтовать из-за территории или наркотиков.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вечером 12 октября около госуниверситета в Нэшвилле (штат Теннесси, США) произошла перестрелка, в результате которой один человек погиб, девять получили различные ранения. Инцидент произошёл после вечеринки, во время возвращения домой началась стрельба. Один из пострадавших — ребёнок.

В сентябре подростка 11 лет арестовали в американском штате Флорида после распространённых им угроз совершить массовые убийства в нескольких школах. После задержания подросток назвал свои угрозы шуткой, но полицейские провели обыск у него дома. По итогам обыска у подростка были изъяты винтовки и пистолеты для страйкбола, муляжи боеприпасов и несколько единиц холодного оружия.