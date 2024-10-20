Москва, 20 октября, 2024, 04:27 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России предупредило пользователей мессенджеров и социальных сетей о новом способе мошенничества с использованием заражённых вирусом файлов под видом фотографий. Об этом говорится в сообщении, распространённом пресс-службой Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенник

В ведомстве отметили, что злоумышленники начали отправлять пользователям в мессенджерах, в том числе в Telegram, файлы под видом фотографий. При этом файлы имеют расширение, тип которого не соответствует идентификационному обозначению изображения.

«Фотография не может иметь расширение. APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», — говорится в сообщении.

В мессенджере WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) мошенники начали рассылать сообщения с открыткой и ссылкой, переход по которой предлагает ввести данные на поддельном сайте «Госуслуг». Таким образом злоумышленники могут похитить аккаунт жертвы и провести сделки с недвижимостью или взять кредит.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор по клиентскому обслуживанию и сервису розничного бизнеса компании «Вымпелком» Дмитрий Чернов сообщил, что мошенники начали взлом неактивных профилей жителей России в WhatsApp. Таким образом, звонки поступают с телефонного номера жертвы, которая не знает о взломе, что позволяет затруднить идентификацию мошенников.