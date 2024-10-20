Анкара, 20 октября, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Улыбка президента России Владимира Путина во время его высказывания о том, что странам НАТО надоедает бороться с РФ руками Украины, стала одним из самых серьёзных ударов по врагам Москвы. Об этом написала турецкая газета DikGAZETE.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства произнёс эту речь во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран объединения БРИКС. Он отметил, что Россия продолжит борьбу с Североатлантическим альянсом и одержит победу в указанном противостоянии. При этом президент был спокоен и улыбался.

Автор статьи пояснил, что Запад и его марионетки хотят, чтобы российского лидера в мире считали слабым, трусливым и робким. Вместо этого, как отмечается в публикации, Путин демонстрирует уверенность и иногда в своих выступлениях многозначительно улыбается.

Журналист предположил, что за улыбками скрываются послания президента России, после которых он предпринимает необходимые шаги. В статье также подчёркивается, что улыбки Путина вызывают у Запада ужас.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года журналист Габор Стейнгарт написал, что на Западе должны признать несостоятельность санкций и провал в политике изоляции российского президента. Он добавил, что в РФ сработал переход от мирной экономики к военной, а на Украине рушится поддержка со стороны Запада.

В декабре 2023 года политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что Россия продемонстрировала успешную борьбу с западным давлением.

Владимир Путин в декабре отмечал, что многие люди на Западе считают, что Россия всё делает правильно, у неё огромное число сторонников по защите традиционных ценностей. Он также уточнил, что чувствует абсолютную уверенность в том, что делает. Президент добавил, что следует уверенно идти к поставленным целям и не обращать внимания «на всякую шелуху».