В Турции увидели в улыбке Путина проблему для Запада
DikGAZETE: улыбка Путина во время слов о НАТО стала серьёзным ударом по Западу
Анкара, 20 октября, 2024, 04:24 — ИА Регнум. Улыбка президента России Владимира Путина во время его высказывания о том, что странам НАТО надоедает бороться с РФ руками Украины, стала одним из самых серьёзных ударов по врагам Москвы. Об этом написала турецкая газета DikGAZETE.
Глава государства произнёс эту речь во время встречи с руководителями ведущих СМИ стран объединения БРИКС. Он отметил, что Россия продолжит борьбу с Североатлантическим альянсом и одержит победу в указанном противостоянии. При этом президент был спокоен и улыбался.
Автор статьи пояснил, что Запад и его марионетки хотят, чтобы российского лидера в мире считали слабым, трусливым и робким. Вместо этого, как отмечается в публикации, Путин демонстрирует уверенность и иногда в своих выступлениях многозначительно улыбается.
Журналист предположил, что за улыбками скрываются послания президента России, после которых он предпринимает необходимые шаги. В статье также подчёркивается, что улыбки Путина вызывают у Запада ужас.
Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2023 года журналист Габор Стейнгарт написал, что на Западе должны признать несостоятельность санкций и провал в политике изоляции российского президента. Он добавил, что в РФ сработал переход от мирной экономики к военной, а на Украине рушится поддержка со стороны Запада.
В декабре 2023 года политолог, глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум подчеркнул, что Россия продемонстрировала успешную борьбу с западным давлением.
Владимир Путин в декабре отмечал, что многие люди на Западе считают, что Россия всё делает правильно, у неё огромное число сторонников по защите традиционных ценностей. Он также уточнил, что чувствует абсолютную уверенность в том, что делает. Президент добавил, что следует уверенно идти к поставленным целям и не обращать внимания «на всякую шелуху».