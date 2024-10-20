Киев, 20 октября, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Советский и украинский актёр кино и сериалов Николай Седнев скончался на 73-м году жизни. Об этом 19 октября сообщил украинский кинорежиссёр Леонид Павловский на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Траур

«Ушёл кинорежиссёр и актёр Одесской киностудии Николай Седнев. Яркий, самобытный, неравнодушный. Светлая память!» — написал Павловский.

Подробности о возможной причине смерти актёра Павловский не привёл.

Николай Седнев родился 4 декабря 1951 года. Он окончил трёхгодичную учебную студию киноактёра при Одесской киностудии, а позже, в 1987 году, — факультет кинорежиссуры Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Карьеру актёра Седнев начал в конце 1990-х годов.

Широкому зрителю Седнев известен актёрскими работами в сериалах «Одесса-мама», «Заяц, жаренный по-берлински», «Нюхач», «Стреляй немедленно!» и «Пляж». В некоторых кинолентах Седнев выступил дополнительно как автор сценария. Кроме того, Николай Седнев является автором романа «В окрестностях Милены», который был в лонг-листе российской премии «Букер».