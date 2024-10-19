Бейрут, 20 октября, 2024, 02:54 — ИА Регнум. Отряды ливанской шиитской организации «Хезболла» атаковали населённые пункты на севере Израиля, где сосредоточились войска, принимающие участие в наземной операции на территории Ливана. Об этом 19 октября сообщается в заявлении движения, размещённом в Telegram-канале.

ИА Регнум «Хезболла» против ЦАХАЛ

Уточняется, что ракетные удары нанесены по скоплению сил и боевой техники Армии обороны Израиля в поселениях Абирим, Авивим, Дишон, Зарит и Эвен-Менахем в Западной Галилее. В результате атаки в рядах ЦАХАЛ зафиксированы потери.

Также отмечается, что ракеты большого калибра использовались во второй половине дня при атаке на базу Северного военного округа в кибуце Рош-Пина к востоку от города Цфата (Сафед).

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ЦАХАЛ, не менее 200 ракет и снарядов было выпущено с начала суток 19 октября с территории Ливана в направлении Израиля. Израильские военные обвинили в атаках ливанскую шиитскую организацию «Хезболла».

19 октября беспилотник атаковал резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в городе Кесария. В результате нападения никто не пострадал. Газета The Times of Israel со ссылкой на канцелярию израильского премьера написала, что за атакой стоит якобы «Хезболла». Ещё два дрона были сбиты после объявления воздушной тревоги в Тель-Авиве.

В этот же день Военно-воздушные силы Израиля нанесли удары по жилым зданиям в районе Дахия в Бейруте. Израильские военные утверждают, что под домами находились командный центр разведки и склады оружия «Хезболлы».