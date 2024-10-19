Москва, 20 октября, 2024, 02:51 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) обезвредила над территорией Раменского городского округа Московской области беспилотный летательный аппарат (БПЛА), который направлялся в сторону Москвы. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву», — написал глава города в своём Telegram-канале.

Он уточнил, что, согласно предварительным данным, ранения людей и разрушения инфраструктуры удалось избежать. Собянин добавил, что к месту падения фрагментов БПЛА прибыли специалисты экстренных служб.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 10 сентября силы ПВО уничтожили над Московской областью 20 украинских дронов. Их сбили над Люберцами, Раменским, Подольском и Домодедово.

Вместе с тем два беспилотника попали в жилые дома на Высоковольтной улице и в Спортивном проезде в Раменском, что вызвало пожары. В одном из домов были повреждены 54 квартиры. В результате нападения погибла женщина. Ещё восемь человек пострадали.