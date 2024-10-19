Липецк, 20 октября, 2024, 02:34 — ИА Регнум. Фрагменты подавленного беспилотного летательного аппарата упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Советском округе Липецка. Об этом в ночь на 20 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Обломки БПЛА упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника. Жертв и разрушений нет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

Артамонов отметил, что на место происшествия прибыли специалисты. Ведутся работы по обезвреживанию обломков БПЛА.

Также губернатор Липецкой области призвал жителей не публиковать кадры, на которых запечатлены последствия атак беспилотников или места их пролётов. Он подчеркнул, что эта информация может быть использована формированиями украинских войск для корректировки точности.

До этого Игорь Артамонов сообщил, что российские военные подавили над территорией Липецка и Липецкого муниципального округа несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, около полуночи опасность атаки БПЛА объявили на территории Липецка, Липецкого и Становлянского муниципальных округов. На всей территории региона действует режим воздушной опасности.

Также Артамонов сообщил, что после атаки БПЛА в социальных сетях зафиксировано большое количество провокаций под видом сообщений от анонимных пользователей с просьбой жителям рассказать о ситуации в регионе. Губернатор Липецкой области призвал население не отвечать на подобные сообщения. По его словам, целью провокаторов является корректировка курса запускаемых беспилотников.