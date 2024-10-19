Пекин, 20 октября, 2024, 01:01 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Вооружённые силы Китая быть готовыми к войне, сообщило 19 октября интернет-издание Insider paper со ссылкой на телекомпанию CCTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

Такое заявление китайский лидер сделал в ходе посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Глава государства уточнил, что военные должны «комплексно усилить свою подготовку и обеспечить надежную готовность к конфликту».

Он также отметил, что НОАК необходимо повысить стратегический сдерживающий и боевой потенциал.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября во Владивостоке в акватории Японского моря стартовали российско-китайские военно-морские учения «Бэйбу/Взаимодействие-2024». Они продолжались неделю. Военные обеих стран отработали задачу по отражению нападения условного противника с воздуха, воды и из подводной среды, а также по совместному маневрированию и обороне при стоянке на незащищённом рейде

14 октября стало известно, что российские и китайские боевые корабли в ходе учений по противолодочной и противовоздушной обороне выполнили боевые упражнения с практической стрельбой в северо-западной части Тихого океана. Совместный отряд боевых кораблей также отработал поиск подводной лодки условного противника и задачи по её преследованию. Для уничтожения цели экипажи российских кораблей применили реактивно-бомбомётные установки РБУ-6000.

ВМФ России задействовал для совместного военно-морского патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», а ВМС Китая — эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху».

В апреле заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся призвал отказаться от мышления холодной войны и не вступать в противостояние с любой из стран мира. При этом он напомнил о недопустимости нарушения суверенитета Китая. Чжан Юся также выступал за то, чтобы страны в полной мере учитывали интересы безопасности друг друга, продвигали многосторонность, диалог и взаимовыгодное сотрудничество.