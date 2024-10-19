Понасенкова* включили в реестр иноагентов из-за антироссийских роликов
Москва, 20 октября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Блогер Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов из-за более 30 видеороликов, содержание которых носит антироссийский характер. Об этом свидетельствуют судебные документы.
Отмечается, что по результатам проверки деятельности блогера выявлены различные формы иностранного влияния. В период с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года Понасенков, находясь за пределами России, записал более 30 видеороликов, содержание которых пропагандирует идею о превосходстве западной цивилизации над российским политическим строем.
Кроме того, Понасенков в своих роликах неоднократно ставил под сомнение авторитет российских лидеров, уточняет ТАСС.
Как передавало ИА Регнум, блогера включили в реестр иноагентов 1 апреля 2022 года. Причиной стали его высказывания о специальной военной операции России на Украине. Позднее в том же месяце Понасенков уехал в Италию. В октябре 2023 года пресс-служба Гагаринского суда Москвы сообщила, что блогер во второй раз подал судебный иск об отмене статуса иноагента.