* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 20 октября, 2024, 00:53 — ИА Регнум. Блогер Евгений Понасенков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) включён Министерством юстиции России в реестр иностранных агентов из-за более 30 видеороликов, содержание которых носит антироссийский характер. Об этом свидетельствуют судебные документы.

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Понасенков

Отмечается, что по результатам проверки деятельности блогера выявлены различные формы иностранного влияния. В период с 15 апреля 2022 года по 14 апреля 2023 года Понасенков, находясь за пределами России, записал более 30 видеороликов, содержание которых пропагандирует идею о превосходстве западной цивилизации над российским политическим строем.

Кроме того, Понасенков в своих роликах неоднократно ставил под сомнение авторитет российских лидеров, уточняет ТАСС.

Как передавало ИА Регнум, блогера включили в реестр иноагентов 1 апреля 2022 года. Причиной стали его высказывания о специальной военной операции России на Украине. Позднее в том же месяце Понасенков уехал в Италию. В октябре 2023 года пресс-служба Гагаринского суда Москвы сообщила, что блогер во второй раз подал судебный иск об отмене статуса иноагента.