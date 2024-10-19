Орел, 20 октября, 2024, 00:33 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов, уничтожив четыре воздушные цели. Об этом в ночь на 20 октября сообщил глава региона Андрей Клычков.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Ещё четыре вражеских БПЛА сбиты над Орловской областью… В очередной раз благодарю наших защитников», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале губернатора.

Клычков отметил, что средства ПВО сработали надёжно. Информации возможных последствиях отражения атаки вражеских беспилотников не приводится.

Вечером 19 октября губернатор Орловской области сообщил об уничтожении силами ПВО семи украинских беспилотников. По словам Клычкова, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На место падения обломком сбитых БПЛА прибыли сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, в течение прошедших суток Министерство обороны России информировало о 23 украинских БПЛА, сбитых над территорией четырёх регионов. Силами противовоздушной обороны в 17 беспилотников уничтожены в небе над Брянской областью, и по два — в Ростовской, Белгородской и Курской областях.