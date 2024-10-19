Брянск, 20 октября, 2024, 00:21 — ИА Регнум. В течение прошедших суток Министерство обороны России проинформировало о 23 украинских беспилотных летательных аппаратах, уничтоженных над территорией четырёх регионов. Об этом свидетельствует информация, опубликованная 19 октября в Telegram-канале оборонного ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

В ночь на субботу, в период с 00:00 по 06:00 по местному времени (совпадает с мск), российские военные обнаружили и уничтожили 13 беспилотников над территорией Брянской области, два — в Ростовской области и один — в Белгородской области.

Около 07:15 мск средства противовоздушной обороны пресекли попытку киевского режима атаковать объекты на территории Брянской области, уничтожив четыре воздушные цели. В период с 09:40 по 16:20 мск ещё два беспилотника обезврежены в небе над Курской областью и один — в Белгородской области.

Как передавало ИА Регнум, вечером 19 октября губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что силы ПВО уничтожили над территорией региона семь украинских беспилотников. В Курской области, по информации главы региона Алексея Смирнова, сбито восемь БПЛА.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о ещё трёх дронах, перехваченных российскими военными. В Белгородской области, как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, силы ПВО обнаружили и уничтожили несколько вражеских БПЛА на подлёте к Белгороду.