Берлин, 20 октября, 2024, 00:03 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в Германии задержали ливийца, подозреваемого в попытке организовать террористическую атаку на посольство Израиля в Берлине. Об этом 19 октября сообщило немецкое издание Bild.

Полиция Германии

«Спецназ и следователи федерального ведомства уголовной полиции Германии, предположительно, предотвратили теракт в посольстве Израиля в Берлине», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в субботу сотрудники правоохранительных органов провели обыски в доме в Бернау (Бранденбург) и в квартире многоэтажного дома в Санкт-Августине (Северный Рейн-Вестфалия).

В ходе операции в Бернау задержан 28-летний ливиец. По версии следователей, подозреваемый причастен к деятельности террористической организации «Исламское государство» (ИГ — террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории РФ). На данный момент не установлено, каким образом задержанный намеревался совершить теракт.

В Санкт-Августине опрошены свидетели, в том числе родственник задержанного, к которому, согласно выявленным сведениям, подозреваемый намеревался сбежать перед тем, как выехать за границу. Следователи продолжают сбор доказательств. 20 октября ливиец предстанет перед судом в Карлсруэ (Баден-Вюртемберг).

Отмечается, что подозреваемый ливиец прибыл в Германию в ноябре 2022 года, после чего подал прошение о предоставлении убежища. В сентябре 2023 года ходатайство было отклонено. При этом он продолжал проживать в Бернау, несмотря на то, что подлежал депортации.

Как передавало ИА Регнум, днём 6 октября мужчина напал на мирных граждан на автовокзале в израильском городе Беэр-Шеве. Нападавшего, которым оказался ранее судимый Ахмед-аль-Укаби из Негева, родственник террориста, совершившего аналогичное нападение на вокзале в Беэр-Шеве в 2015 году, ликвидировали израильские военнослужащие. В результате теракта погибла 25-летняя женщина, ещё 13 человек пострадали.

1 октября шесть человек погибли и девять пострадали в результате стрельбы на проспекте Иерусалим в Тель-Авиве. Двое боевиков открыли огонь по людям рядом с трамвайными путями. Обоих ликвидировали муниципальные инспекторы и граждане, у которых при себе было оружие.