Техас, США, 19 октября, 2024, 22:47 — ИА Регнум. Нидерландский автогонщик и пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен одержал победу в спринте на 19-м этапе чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США, который проходил 19 октября в Остине, штат Техас.

Global Look Press/Panoramic/Keystone Press Agency

Вторым финишировал испанский пилот команды «Феррари» Карлос Сайнс, отставший от Ферстаппена на 3,882 секунды. Третье, четвёртое и пятое места соответственно заняли британец Ландо Норрис («Макларен»), автогонщик из Монако Шарль Леклер («Феррари») и Джордж Рассел («Мерседес»).

Эта победа, ставшая для нидерландского автогонщика первой после спринта в Австрии в июне, позволила Ферстаппену укрепить лидерство в чемпионате и увеличить отрыв от Норриса до 54 очков (339 очков против 285).

Позднее состоится квалификация, а в воскресенье — главный этап Гран-при США. До конца «Формулы-1» сезона 2024 также состоятся Гран-при Мексики, Бразилии, Лас-Вегаса (США), Катара и Абу-Даби (ОАЭ).

Как передавало ИА Регнум, 18-й этап чемпионата «Формулы-1» — Гран-при Сингапура, проходившего с 20 по 22 сентября, выиграл Ландо Норрис, также одержавший победу в двух свободных заездах. Второе место занял Макс Ферстаппен, а третье — австралиец из команды «Макларен» Оскар Пиастри.