Копенгаген, 19 октября, 2024, 21:31 — ИА Регнум. Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала золото в гите на 500 м на чемпионате мира — 2024, который проходит в датском Баллерупе с 16 по 20 октября.

VK/Яна Бурлакова

В финале соревнований 24-летняя Бурлакова победила с результатом 32,863 секунды. Второе место заняла британская спортсменка Софи Кейпвелл, отставшая на 0,147 секунды. Замкнула тройку ещё одна британка Кэти Марчант, отставание которой составило 0,256 секунды.

Бурлакова стала последней в истории чемпионкой мира на 500 м, поскольку с 2025 года женщины переходят на дистанцию 1000 м. На чемпионате мира российская спортсменка выступает в нейтральном статусе.

Бурлакова является серебряным и бронзовым призёром чемпионата мира — 2021 по велотреку, обладательницей трёх бронзовых наград первенства Европы (2021).

Как сообщало ИА Регнум, на Олимпийских играх — 2024 в Париже российские спортсмены выиграли одну медаль. Единственную награду завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Им досталось серебро после поражения в финале от итальянок Жасмин Паолини и Сары Эррани.