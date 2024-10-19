Махачкала, 19 октября, 2024, 20:56 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА одержал победу над махачкалинским «Динамо» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 1:0.

ПФК ЦСКА

Единственный гол в матче забил нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев на 56-й минуте.

На сегодняшний день ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 23 очка после 12 матчей. «Динамо» располагается на 11-й строчке с 11 очками.

Как сообщало ИА Регнум, подмосковные «Химки» одержали победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0. Дубль оформил нападающий Зелимхан Бакаев.

«Краснодар» разгромил московский «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. «Краснодар» одержал девятую победу подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице.