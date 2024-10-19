Киев, 19 октября, 2024, 20:22 — ИА Регнум. Секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко в ходе заседания заявил, что на Украине необходимо снизить призывной возраст. Об этом 19 октября сообщило украинское издание «Страна. ua» в Telegram-канале.

«Если конституцией определено, что человек с 21 года может стать депутатом, то солдатом в 20 он может точно стать», — заявил Костенко.

По его словам, на снижении мобилизационного возраста настаивают члены конгресса США. Они указывают на то, что в других странах призывают в армию с 18 лет, а на Украине на фронт заставляют идти только с 25 лет. Из-за этого американские политики сомневаются, что у Киева проблемы с мобилизацией.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что западные партнёры задают вопросы, почему в стране не снижают призывной возраст до 18 лет. В том числе об этом спрашивают с США.

15 октября советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко сообщил, что в США представители и Демократической, и Республиканской партий требуют снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Они объясняют это тем, что американское руководство во время войны во Вьетнаме отправляло на фронт призывников с 19 лет.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 9 октября указом приостановил бронь от мобилизации в связи работой на критически важных предприятиях. Он с недовольством отметил, что освобождение от призыва на фронт получили 1,5 млн мужчин. До 15 ноября будет проведена проверка решений о присвоении предприятиям статуса критически важного.

Президент РФ Владимир Путин в июне отметил, что США требуют от Украины снизить возраст принудительной мобилизации вплоть до 18 лет. При этом в ряды российской армии набирают служить добровольцев.