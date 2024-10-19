Сухум, 19 октября, 2024, 20:01 — ИА Регнум. Государственный музей Абхазии в Сухуме закрыл выставку, где был выставлен портрет террориста Шамиля Басаева, по просьбе министерства обороны республики. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Отмечается, что выставку, посвящённую тем, кто был награждён званием Герой Абхазии, посетил министр обороны страны Ануа Владимир вместе с заместителями. Он отметил, что Басаев и Ибрагим Яганов (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), портреты которых там разметили, запятнали высокое звание героя своими действиями.

«Руководством министерства обороны было предложено государственному музею временно закрыть выставку, переработать экспозицию и вернуть ее на прежнее место без вышеуказанных лиц. Экспозиция была снята на доработку», — сообщили 18 октября на сайте военного ведомства.

Министерство также призвало граждан Абхазии не политизировать обновление выставки в музее.

Как передавало ИА Регнум, на установку портрета Басаева на выставке в Сухуме указало посольство России в Абхазии, отметив, что недопустимо таким образом демонстрировать портрет террориста. В конце сентября музей временно закрыл доступ к выставке.

В 1992 году Басаев участвовал в боевых действиях на стороне Абхазии, когда на неё напала Грузия. Он некоторое время был заместителем министра обороны тогда непризнанной республики. При этом Басаев также был одним из основных организаторов ряда терактов на территории РФ. Его ликвидировали в 2006 году.

Российские правоохранители продолжают выявлять членов банды Басаева. Так, Следственный комитет 3 июня сообщил о задержании жителя Москвы Хамзата Зоева, который в составе банды Басаева участвовал в нападении на Будённовск в июне 1995 года.

Минюст России внёс Яганова в реестр иноагентов в январе 2023 года. Было установлено, что он получал средства из-за рубежа, а также призывал к борьбе с российской властью, нарушению закона и действиям, которые могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.