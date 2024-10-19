Минск, 19 октября, 2024, 19:34 — ИА Регнум. Российский нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв установил рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), набрав 928-е очко. 19 октября в матче с нижнекамским «Нефтехимиком» он отдал голевую передачу.

Максим Константинов/ТАСС Вадим Шипачёв («Динамо») во время матча

Теперь на счету 37-летнего форварда 928 очков за карьеру в КХЛ — 291 заброшенная шайба и 637 результативных пасов. Он повторил рекорд Сергея Мозякина, у которого 419 голов и 509 передач.

Как ранее передавало ИА Регнум, 19 октября Шипачёв установил рекорд по количеству матчей в КХЛ. Игра с «Нефтехимиком» стала для него 1002-й в лиге. Он обогнал по этому показателю Евгения Бирюкова, который провёл 1001 матч.

Шипачёв является олимпийским чемпионом 2018 года, а также серебряным призёром Игр-2022, чемпионом мира (2014) и двукратным обладателем Кубка Гагарина (2015, 2017). В КХЛ он ранее выступал за череповецкую «Северсталь», санкт-петербургский СКА, московское «Динамо» и казанский «Ак Барс».