Москва, 19 октября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Освобождённые из украинского плена российские военнослужащие прилетели в Москву. Об этом 19 октября сообщили «Известия».

ИЗВЕСТИЯ/Эрик Галяутдинов

Отмечается, что самолёт приземлился на аэродроме Чкаловском. На месте бойцов ждали специальные автобусы, при выезде с территории их сопровождали машины ВАИ.

Как передавало ИА Регнум, в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. Освобождённых бойцов доставили на территорию Белоруссии, где им оказали медицинскую и психологическую помощь. В Москве они будут проходить дальнейшее восстановление.