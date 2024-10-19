Берлин, 19 октября, 2024, 19:26 — ИА Регнум. В настоящее время изучаются возможности, как остановить конфликт на Украине. Об этом 19 октября заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Global Look Press/IMAGO/Bergmann, Guido/BPA/dts Na

«Мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищаться. Эта страна может на нас в этом положиться. И при этом мы стараемся изучить возможности, как можно добиться того, чтобы этот конфликт окончился», — сказал Шольц.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима Владимир Зеленский представил Верховной раде свой «план победы». Первым пунктом в нём он назвал приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» с переносом боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместную с Евросоюзом и США добычу украинских ценных ресурсов и пятым — использование украинских боевиков для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала план Зеленского выколачиванием денег. По её словам, глава киевского режима также подталкивает Североатлантический альянс к прямому конфликту с Россией.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 18 октября заявил, что от представленного Зеленским «плана» бросает в дрожь. По словам главы венгерского правительства, Евросоюз при вступлении в конфликт не просчитал должным образом стратегию и теперь нужно переходить к мирному урегулированию.

Профессор, военный политолог Василий Белозёров 16 октября заявил ИА Регнум, что «план победы» главы киевского режима неосуществим хотя бы из-за того, что ни один из украинских планов контрнаступлений не удалось воплотить в реальность. Эксперт подчеркнул, что Украина является для Запада только разменной картой.