Москва, 19 октября, 2024, 19:20 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие два года построят ещё 45 инженерных сооружений. Об этом 19 октября в своём блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

личный блог Сергея Собянина

Он отметил, что с 2011 года были возведены более 450 тоннелей, эстакад, путепроводов и мостов.

«Темп не сбавляем и в ближайшие два года построим еще 45 сооружений, включая велопешеходный мост через Нагатинский затон, автомобильный мост через Москву-реку между районами Филевский Парк и Хорошёво-Мнёвники и еще один через Москву-реку в створе Берегового проезда», — написал градоначальник.

На Северо-Западной хорде возведут уникальный для России объект — винчестерный тоннель. Встречные потоки машин будут двигаться друг над другом. При этом планируется, что при строительстве удастся сократить или полностью нивелировать влияние на действующую транспортную сеть.

По словам Собянина, за 14 лет в Москве построили около 40 мостовых сооружений. В их числе Карамышевский мост на Северо-Западной хорде, позволивший проезжать через шлюз № 9 Москвы-реки, мост через Кожуховский затон к парку «Остров мечты» и мост через затон Новинки к территории бывшей промзоны «ЗИЛ».