Москва, 19 октября, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Две сотни художников обратились к Третьяковской галерее с письмом, в котором попросили не закрывать отдел новейших течений. Об этом 19 октября в беседе с РБК рассказал историк искусства Андрей Ерофеев.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Письмо подписали 200 человек, список подписей будет опубликован. Подписали ведущие наши художники [Виталий] Комар и [Александр] Меламид, Павел Отдельнов, Игорь Макаревич, заслуженный художник Российской Федерации, Сергей и Владимир Мироненко, Ростислав Лебедев и многие другие», — сказал Ерофеев.

Авторы письма отметили, что отдел создали в 2001 году для хранения и популяризации первой панорамной коллекции новейшего искусства России. Его же закрытие может заставить будущее поколение третьяковцев «рвать на себе волосы», считают подписанты.

Как передавало ИА Регнум, в конце сентября в СМИ появились сообщения о том, что миллиардер Роман Абрамович намерен продать принадлежащий ему музей современного искусства «Гараж», который был основан им и его бывшей женой Дарьей Жуковой в 2008 году. Площадка приостановила выставочную деятельность в феврале 2022 года, при этом проведение лекций в музее продолжается. Позднее пресс-служба бизнесмена опровергла слухи о продаже музея.