Химки, Московская область, 19 октября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Подмосковный футбольный клуб «Химки» одержал победу над московским «Локомотивом» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:0.

РИА Новости/Алексей Филиппов

В составе «Химок» дубль оформил нападающий Зелимхан Бакаев, отличившийся на 54-й и 60-й минутах.

На сегодняшний день «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, на счету команды 11 очков после 12 матчей. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 27 очками.

Как сообщало ИА Регнум, «Краснодар» разгромил московский «Спартак» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0. «Краснодар» одержал девятую победу подряд и вернулся на первое место в турнирной таблице.

18 октября санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0.