Лондон, 19 октября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Портрет английского драматурга и поэта Уильяма Шекспира, написанный Луисом-Франсуа Рубилиаком, убрали из зала резиденции на премьер-министра Великобритании Даунинг-стрит по распоряжению нового главы правительства Кира Стармера. Об этом 19 октября сообщила газета The Telegraph.

Global Look Press/Geoff Pugh/ZUMAPRESS.com

Портрет XVIII века был снят и помещен на хранение. Как сказано в материале, данный шаг вызвал среди политической элиты опасения по поводу «филистерства» Стармера.

«Премьер-министр провел выборы, громко заявляя о своем патриотизме, но теперь, когда выборы закончились, он поддался обычной для левых неловкости по поводу нашего прошлого, — приводит газета слова сэра Оливера Даудена, экс-министра культуры Великобритании.

Ранее Стармер также снял портреты премьер-министра от Консервативной партии Маргарет Тэтчер и королевы Елизаветы I.

Как передавало ИА Регнум, произведения Шекспира в 2023 году попали в поле зрения британской антитеррористической программы Prevent. В них, равно как и в работах Джеффри Чосера, Джона Рональда Руэла Толкина, Джозефа Конрада, Олдоса Хаксли и Гилберта Кита Честертона, были выявлены «признаки экстремизма». В британском МВД пообещали учесть этот случай, а Prevent подверглась критике за излишне широкое определение «правых экстремистов».

Годом ранее совет по искусству Новой Зеландии усомнился в актуальности произведений британского драматурга Уильяма Шекспира и прекратил финансирование популярной шекспировской программы для школьников, утверждая, что она не соответствует «современному художественному контексту» и опирается на жанр, «находящийся в рамках канона империализма».