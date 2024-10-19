Екатеринбург, 19 октября, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Прокуратура Кировского района в Екатеринбурге начала проверку по факту отравления подростков спиртными напитками. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Предварительно, группа подростков 2008, 2010, 2011 годов рождения пили алкоголь на территории Шарташского лесопарка. Позже трое из них почувствовали недомогание и были доставлены в медучреждение для оказания необходимой помощи.

«Будет дана правовая оценка деятельности органов системы профилактики по работе с несовершеннолетними. Кроме того, прокуратура взяла на контроль установление места реализации указанного напитка», — отмечается в Teleram-канале ведомства.

По результатам проверки при наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

Как сообщало ИА Регнум, 28 февраля двое подростков отравились спиртосодержащей жидкостью в Тобольском районе Тюменской области. Врачи оказали детям помощь, их состояние удовлетворительное. Следователи организовали проверку по факту произошедшего.