Нью-Дели, 19 октября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Проходящий по центру Нью-Дели крупнейший приток Ганга река Ямуна покрылась густой токсичной пеной, столицу Индии окутал смог, сообщило 19 октября издание Times of India.

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Особенно сильно пена покрыла реку в районе Калинди Кундж.

Как сообщило издание Hindustan Times, пена опасна. Заместитель координатора Южно-Азиатской сети по плотинам, рекам и населению Бхим Сингх Рават заявил, что в этом году на Ямуне не было наводнения и загрязнения нечем было размыть.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3923876" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Токсичная пена появилась на реке в Индии, она угрожает здоровью миллионов людей

Эксперты по охране окружающей среды призвали правительство Индии немедленно заняться устранением загрязнения Ямуны, особенно во время приближения крупных фестивалей, таких как Чхат Пуджа. Они отметили, что пена, содержащая высокие концентрации аммиака и фосфатов, вызывает серьёзные проблемы со здоровьем, в том числе с дыхательными путями и кожей, сообщило издание abpLive.

«Такого рода пена часто образуется, когда жиры от разлагающихся растений и загрязняющие вещества смешиваются с водой, но её присутствие во время муссона вызывает удивление», — отметил другой эксперт.

Центральный совет по контролю за загрязнением сообщил, что качество воздуха сегодня плохое. В районах Акшардхам и Ананд Вихар оно оценивается как очень плохое. Это может привести к возникновению респираторных заболеваний у жителей, пояснило издание.

«Уровень загрязнения здесь сильно увеличился за последние два дня. Перехватывает горло и трудно дышать, и ещё раздражает глаза», — заявил местный житель Ашиш Кумар Мина.

Он призвал власти принять меры по контролю за уровнем загрязнений. Те, чья деятельность приводит к подобным ЧП, должны платить штрафы, считает житель столицы.

Как сообщало ИА Регнум, Ганг является одной из самых полноводных и длинных рек Южной Азии и считается водной артерией жизни в регионе, страдающем от нехватки питьевой воды. При этом Ганг считается у адептов индуизма священной рекой. Каждый год сотни тысяч паломников из Южной Азии и со всего мира едут к Гангу, чтобы совершить омовение в его водах.