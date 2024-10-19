Москва, 19 октября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Некоторые группы Россиян могут получить вычеты с налогов по вкладам. Об этом в статье для РБК 19 октября рассказала налоговый консультант Екатерина Пирогова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По её словам, пенсионеры, студенты, домохозяйки, индивидуальные предприниматели и люди с небольшими доходами могут получить вычет с налогов по вкладам, если они работают без заключения трудового договора или по договору гражданско-правового характера (ГПХ) или сдают в аренду имущество без применения налога на профессиональный доход (являются самозанятыми).

Пирогова отметила, что оформить вычет можно на портале Госуслуг.

Как передавало 17 октября ИА Регнум, Минтруд России предложил провести эксперимент по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Тариф страховых взносов планируется установить на уровне 3,845 от страховой суммы. Её размер будет 35 тыс. или 50 тыс. рублей на выбор. Ежемесячный платёж, соответственно, составит 1344 рубля или 1920 рублей.

В июне Счётная палата запустила анонимный опрос среди самозанятых, чтобы узнать о готовности платить увеличенный налог с учётом отчислений на пенсию. Палата планирует получить и обработать результаты исследования к ноябрю этого года. При этом до 31 декабря 2028 года не допускается каких-либо изменений размера взносов.