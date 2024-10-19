Мельбурн, Австралия, 19 октября, 2024, 16:11 — ИА Регнум. На этапе чемпионата мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP в Австралии произошла серьёзная авария с участием двух пилотов. Гонка проходила 19 октября.

Кадр из видео

Итальянец Марко Беццекки в одном из поворотов врезался на большой скорости в испанца Маверика Виньялеса. В результате оба пилота и их мотоциклы покатились по асфальту и вылетели с трассы.

По итогам инцидента с Виньялесом всё в порядке, а Беццекки был доставлен на вертолёте в больницу в Мельбурне для обследования. В аккаунте MotoGP в соцсети Х сообщили, что итальянец не получил серьёзных травм.

Победителем гонки стал лидер сезона-2024 испанец Хорхе Мартин. Действующий чемпион итальянец Франческо Баньяя занял четвёртое место.

Как передавало ИА Регнум, 15 июня в городе Йичине на востоке Чехии на соревнованиях мотоциклистов один из гонщиков врезался в толпу зрителей. В результате как минимум пять человек пострадали, двух из них госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Традиционные соревнования исторических мотоциклов на приз мэра Йичина проходят на улицах города. 63-летний водитель мотоцикла Yamaha по неустановленным причинам не смог повернуть направо, упал на землю, а затем на своём мотоцикле влетел в публику. На место происшествия были вызваны четыре бригады медиков и вертолёт.