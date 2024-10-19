Абуджа, 19 октября, 2024, 16:45 — ИА Регнум. В Нигерии третий раз за неделю произошло полное отключение электричества из-за масштабной аварии в энергосистеме страны. Об этом 19 октября сообщила газета Daily Post Nigeria.

Dong Jianghui/XinHua/Global Look Press

«Этот последний сбой произошёл после ещё двух, случившихся ранее на этой неделе, что привело к ещё большему напряжению и без того хрупкой энергосистемы», — сказано в публикации.

Издание отмечает, что предприятия и домохозяйства продолжают страдать из-за ненадежного электроснабжения в стране на фоне высокой стоимости и недоступности топлива.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября на ТЭЦ в кубинском городе Матансасе также произошла авария, вызвавшая полное отключение электроэнергетической системы страны. Частичная генерация после отключения велась с электростанции Energas. Удалось восстановить подачу энергии в локальных сетях провинций Вилья-Клара, Ольгин, Гранма и Гуантанамо.

Посольство РФ в Гаване на фоне полного отключения электроэнергии на Кубе призвало российских туристов сохранять спокойствие и следовать указаниям властей. В диппредставительстве отмечали, что точных сроков восстановления подачи электричества нет.

19 октября на Кубе произошёл повторный блэкаут.