Черкассы, Украина, 19 октября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. У митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, госпитализированного после нападения на кафедральный собор в Черкассах, врачи диагностировали сотрясение мозга и ожоги. Об этом сообщили 19 октября в пресс-службе Черкасской епархии УПЦ.

Кадр из видео

«У митрополита Феодосия вследствие действий боевиков ПЦУ (раскольнической Православной церкви Украины. — Прим. Ред.) при силовом захвате кафедрального собора в Черкассах диагностировано сотрясение головного мозга, ожоги роговицы обоих глаз І степени и ожоги кожных покровов», — сообщили в епархии.

Несмотря на то, что он плохо себя чувствует, к нему в больницу пустили сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) с документом, требующим усилить арест священника. Спецслужбы потребовали, чтобы арест теперь был круглосуточным, а не ночным, как ранее.

В епархии подчеркнули, что киевский режим делает это, чтобы помешать митрополиту видеться со своей черкасской паствой и защищать её от бесчинства местных властей. Ходатайство СБУ будет рассматривать суд.

Также епархия сообщила, что после нападения на собор более десяти прихожан госпитализированы с травмами разной степени тяжести и ещё несколько десятков человек лечатся амбулаторно. Епархия также призвала не верить заявлениям о том, что прихожане собора якобы пытались «сами у себя» захватить храм.

Епархия также опубликовала видео, на котором мужчина в толпе ударяет митрополита деревянной палкой по голове.

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Как сообщало ИА Регнум, в конце августа глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности Украинской православной церкви на Украине. В законе говорится, что эта мера якобы должна укрепить «духовную независимость» украинцев и избавить их от «манипуляций» со стороны Москвы.

Комментируя это решение, советник главы РПЦ Николай Балашов заявил, что оно попирает международно признанные нормы в области защиты религиозной свободы и развязывает киевскому режиму руки для более широкого развёртывания гонений на УПЦ.

Люди в масках 17 октября открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах и по его настоятелю митрополиту Феодосию. Кроме того, они распылили в лицо прихожанам перцовые баллончики и захватили храм. Позже стало известно, что митрополит находится в больнице.