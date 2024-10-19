Санкт-Петербург, 19 октября, 2024, 15:48 — ИА Регнум. Экс-участник музыкального коллектива Little Big и фронтмен группы Jane Air Антон Лиссов, о госпитализации которого с подозрением на инфаркт ранее писали СМИ, сообщил, что его здоровье в порядке, и попросил не переживать на этот счёт.

Соцсети Антон Лиссов

«В Мариинской больнице был встречен тепло, обклеен датчиками, уколот и пристально осмотрен. Инфаркт исключили. С болью в сердце (уже метафорической) вынужден был написать заявление об отказе от дальнейшей госпитализации», — написал Лиссов в своём Telegram-канале.

В записанном ранее видеосообщении, также размещённом в канале, Лиссов потребовал от подписчиков «отставить панику».

Как передавало ИА Регнум, информация о госпитализации Лиссова появилась в СМИ днём 18 октября. Сообщалось, что 45-летний музыкант поступил в больницу с жалобами на боль в груди и подозрением на инфаркт.

Лиссов с 2014 года гастролировал в составе панк-поп-рэйв-группы Little Big. В 2022-м основная часть коллектива уехала из России в США, а Лиссов остался в России и вернулся к своему первому музыкальному проекту Jane Air.