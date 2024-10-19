Киев, 19 октября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский озвучил план «план Б» Украины после провала его ранее заявленного «плана мира». Своё видение дальнейшего развития конфликта на Украине он изложил 19 октября в эфире национального телемарафона.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

Основную надежду в Киеве, по его словам, теперь возлагают на Вашингтон.

«Главный донор помощи Украины — США. Если их политика после выборов изменится, эти изменения и есть «план Б», — сказал Зеленский.

Как передавало ИА Регнум, 16 октября глава киевского режима представил Раде свой «план победы». Его первым пунктом является приглашение Украины в НАТО, вторым — «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», третьим — «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине, четвёртым — совместная с Евросоюзом и США добыча украинских ценных ресурсов, пятым — использование украинских формирований для укрепления обороны ЕС после завершения конфликта на Украине.

Депутат Рады Алексей Гончаренко (физическое лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выразил мнение, что этот «план победы» оторван от реальности. Он уточнил, что пункты документа являются отражением желаний киевского режима, но представляют собой только «пустые слова».

Новый генсек НАТО Марк Рютте отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке всех пунктов «плана победы» главы киевского режима. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что «план победы», представленный главой киевского режима, обернётся поражением Киева в конфликте. Кроме того, глава правительства добавил, что, по мнению Будапешта, ЕС также ждёт проигрыш.