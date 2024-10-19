Пермь, 19 октября, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Среди жителей ряда стран сильно вырос спрос на мухоморы из России — так, тонны этих грибов отправляют в США и азиатские страны. Об этом 19 октября рассказал пермский предприниматель Александр Закиров, занимающийся поставками.

Мария Девахина/РИА Новости

«140 кг мухоморов в США? Да, это я в прошлом году продал! Я вообще был первый, кто официально поставил мухомор за границу», — процитировало его издание KP.RU.

Закиров рассказал, что изначально занимался приёмкой, сушкой и оптовыми продажами съедобных грибов, но во время пандемии коронавируса переориентировался, когда увидел резкий всплеск интереса к мухоморам. Вероятно, многие обратились к «народной медицине». При этом после отмены пандемии спрос на эти грибы не упал.

Бизнесмен подчеркнул, что у него легальный бизнес. Он также показал заключение, что в его товаре не выявили сильнодействующих и ядовитых веществ. При этом мухоморы относятся к группе токсичных грибов.

Те, кто занимаются розничной продажей мухоморов, делают акцент, что они якобы придают энергии, если принимать в микродозах. Конечному потребителю килограмм сушёных грибов достаётся за сумму, эквивалентную 100 тыс. рублей.

Но врачи и микробиологи отмечают, что нет никаких фармакологических исследований, которые доказывают лечебные или какие-либо положительные свойства мухомора. Кроме того, употребление этого гриба может нанести вред организму.

«При длительном употреблении токсичное вещество гриба накапливается в организме человека и может негативно сказаться на работе сердца и вызвать проблемы с дыханием, а также повлиять на репродуктивную функцию и генетику. Мухомор, кроме того, ещё и очень опасная вещь для головного мозга», — заявила доктор медицинских наук, профессор кафедры поликлинической терапии Пермского государственного медуниверситета Наталья Корягина.

Она подчеркнула, что при употреблении мухоморов есть риски угнетения сознания до уровня комы, возможна смерть. Эксперт назвала спорным понятие микродозинга. Мухоморы содержат яды, и даже в малых дозах могут быть смертельно опасны, подчеркнула Корягина.

Как передавало ИА Регнум, 11 октября 11 жителей штата Пенсильвания (США) отравились грибами. Их экстренно госпитализировали. Среди пострадавших также были дети.

В сентябре жительницу Санкт-Петербурга госпитализировали после того, как она съела грибы на ужин. Её в тяжёлом состоянии доставили в больницу и положили в реанимационное отделение.