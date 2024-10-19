Москва, 19 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 24,7 тыс. военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении. Об этом 19 октября сообщило Министерство обороны РФ.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 24 740 военнослужащих, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортёра, 957 боевых бронированных машин, 654 автомобиля», — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ потеряли 204 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций радиоэлектронной борьбы, 10 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

В Минобороны сообщили, что за сутки подразделения группировки «Север» Вооружённых сил РФ отразили контратаку ВСУ в районе населённого пункта Леонидово. Противник потерял за сутки более 270 человек.

Как передавало ИА Регнум, 18 октября Минобороны сообщило, что боевики украинских формирований сбежали с занимаемых ими позиции в районе населённого пункта Любимовка в Курской области. Они побежали в сторону границы с контролируемой киевским режимом территорией, и в это время их атаковали сбросами боеприпасов российские беспилотники.

Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября рассказал, что ВСУ терпят поражение по меньшей мере на десяти участках в курском приграничье. По его словам, армия России на этом направлении ежедневно занимает лидирующие позиции, оттесняя противника.