ВСУ потеряли более 24,7 тыс. военных за время боёв в Курской области
Москва, 19 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли более 24,7 тыс. военнослужащих с начала боевых действий на курском направлении. Об этом 19 октября сообщило Министерство обороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 24 740 военнослужащих, 167 танков, 82 боевые машины пехоты, 102 бронетранспортёра, 957 боевых бронированных машин, 654 автомобиля», — говорится в сообщении.
Кроме того, ВСУ потеряли 204 артиллерийских орудия, 38 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США, девять пусковых установок зенитных ракетных комплексов, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций радиоэлектронной борьбы, 10 радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, три РЛС противовоздушной обороны, 22 единицы инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одну установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.
В Минобороны сообщили, что за сутки подразделения группировки «Север» Вооружённых сил РФ отразили контратаку ВСУ в районе населённого пункта Леонидово. Противник потерял за сутки более 270 человек.
Как передавало ИА Регнум, 18 октября Минобороны сообщило, что боевики украинских формирований сбежали с занимаемых ими позиции в районе населённого пункта Любимовка в Курской области. Они побежали в сторону границы с контролируемой киевским режимом территорией, и в это время их атаковали сбросами боеприпасов российские беспилотники.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов 11 октября рассказал, что ВСУ терпят поражение по меньшей мере на десяти участках в курском приграничье. По его словам, армия России на этом направлении ежедневно занимает лидирующие позиции, оттесняя противника.