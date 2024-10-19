Миасс, Челябинская область, 19 октября, 2024, 13:52 — ИА Регнум. В городе Миасс Челябинской области скончался лидер ОПГ «Турбазовские» Сергей Чащин. Об этом 19 октября сообщает Ura.Ru со ссылкой на источники.

УФСБ по Челябинской области Сергей Чащин во время задержания в 2014 году

По данным агентства, ничего криминального в его смерти нет. В последние годы мужчина много пил, ему стало плохо, и он скончался в больнице. Чащину был 51 год.

С марта 2023 года Чащин находился на принудительных работах, до полного освобождения ему оставался год.

ОПГ «Турбазовские» появилась в начале 1990-х годов и занималась рэкетом и грабежами. На её счету более 40 тяжких преступлений. После убийства первого лидера Олега Георгицы банда раскололась, самым крупным сегментом стал руководить Чащин, под управлением которого группировка стала заниматься заказными убийствами.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября в Москве были задержаны семь членов ОПГ, орудовавшей в конце 1990-х, они обвиняются в пяти убийствах и одном покушении. Злоумышленники совершали преступления в период с ноября 1998 по апрель 2006 года. В ходе обысков обнаружены огнестрельное оружие, патроны и граната. Фигурантам предъявили обвинение.