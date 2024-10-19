Хабаровск, 19 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. В Хабаровском крае трёх мигрантов из Таджикистана впервые лишили гражданства России за непостановку на первоначальный воинский учёт. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Российский паспорт мужчины получили в августе текущего года. Позднее в ходе проверки стало известно, что они так и не посетили военкомат для постановки на учёт.

«УМВД России по Хабаровскому краю на основании подпункта «в» пункта 2 части 1 статьи 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 г. № 138-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» вынесены решения о прекращении гражданства Российской Федерации в отношении нарушителей», — указано в Telegram-канале ведомства.

Мигрантов задержали, изъяв у них выданные ранее паспорта граждан РФ. Документы признаны недействительными, мужчинам предписано покинуть территорию страны в связи с прекращением законных оснований для нахождения на территории России.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября МВД запросило у военкоматов данные о мигрантах, которые получили российское гражданство, но не встали на воинский учёт. Таким образом ведомство приступило к реализации положений законов, предусматривающих лишение гражданства для лиц, которые натурализовались, но решили уклониться от службы в армии.

Президент России Владимир Путин 8 августа подписал закон о прекращении приобретённого гражданства РФ за уклонение от постановки на воинский учёт. Согласно новому закону, после получения гражданства иностранец обязан встать на воинский учёт в двухнедельный срок с момента регистрации по месту жительства. Наличие военного билета является условием для легального трудоустройства.