Волхов, Ленинградская область, 19 октября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Двое мужчин погибли, ещё один попал в больницу после опрокидывания моторной лодки на Ладожском озере. Об этом 19 октября сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«В районе деревни Лигово Волховского района в акватории Ладожского озера обнаружена перевернутая моторная лодка. В результате происшествия двое мужчин скончались, один находится в больнице», — говорится в сообщении.

Отмечается, что транспортная прокуратура начала проверку, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, 9 августа двое мужчин и 15-летний подросток направились на лодке катамаранного типа по маршруту от мыса Перовского в Хабаровском крае в сторону Охинского района Сахалинской области. Лодку удалось обнаружить 15 октября в Охотском море возле села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Выжил только один человек. По словам и. о. главного врача Магаданской областной больницы Юрия Леднева, медики оценивают состояние дрейфовавшего 67 дней в море мужчины как стабильное.

Следственный комитет РФ по факту произошедшего возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).